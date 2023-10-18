Организовал схему продажи новорожденных детей за границу: подозреваемый снова взят под стражу

В Киеве подозреваемый в торговле новорожденными снова взят под стражу в зале судебного заседания.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В среду, 18 октября, Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, которым была изменена мера пресечения из содержанию под стражей на домашний арест подозреваемому в организации схемы продажи новорожденных детей за границу.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, согласно определению апелляционного суда подозреваемый снова взят под стражу в зале судебного заседания.

В прокуратуре заявили, что 26 сентября Оболонский районный суд столицы отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему правоохранителю, который организовал схему продажи новорожденных детей за границу под видом суррогатного материнства.

«Несмотря на тяжесть инкриминируемого преступления и приведенные в судебном заседании факты незаконного влияния подозреваемого на других фигурантов и свидетелей в уголовном производстве, суд применил к последнему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля.

Не соглашаясь с указанным решением, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке», - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранительные органы столицы остановили деятельность преступной организации, участники которой причастны к 10 фактам незаконного перемещения за границу младенцев. По результатам расследования сообщено о подозрении 12 лицам, среди которых 2 организатора и 10 активных участников.

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