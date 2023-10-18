Усиление ПВО и военно-морского потенциала: Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Отдельное внимание президентами было уделено дальнейшим шагам по реализации Украинской формулы мира.

Фото: president.gov.ua

В среду, 18 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Украина высоко ценит военную помощь Франции. Президент Макрон и я сосредоточились на следующих шагах по усилению противовоздушной обороны, оружия дальнего действия и военно-морского потенциала Украины», - говорится в сообщении.

Еще лидеры двух стран обсудили Черноморский зерновой коридор и способы его защиты, а также следующие раунды переговоров по «формуле мира».

Зеленский добавил, что по теме Ближнего Востока они оба отметили, что гражданское население должно быть защищено и необходимо избегать дальнейшей эскалации в регионе.

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