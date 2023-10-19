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Вице-премьер Ольга Стефанишина про закон о статусе PEP: мы еще не стали страной с уровнем верховенства права, который позволил бы убедить FATF изменить правила

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина отреагировала на фейсбук-резонанс с принятием закона о пожизненном статусе политически значимых лиц для топ-чиновников.

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Вице-премьер Ольга Стефанишина про закон о статусе PEP: мы еще не стали страной с уровнем верховенства права, который позволил бы убедить FATF изменить правила

09:00, 19 октября 2023
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина отреагировала на фейсбук-резонанс с принятием закона о пожизненном статусе политически значимых лиц для топ-чиновников.
Вице-премьер Ольга Стефанишина про закон о статусе PEP: мы еще не стали страной с уровнем верховенства права, который позволил бы убедить FATF изменить правила
Источник фото: 24tv.ua
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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отреагировала на комментарии относительно принятия законопроекта 9269-д о пожизненном статусе политически значимых лиц (так называемых РЭР – politically exposed persons).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 17 октября проголосовала в целом законопроект.

«О введении риск-ориентированного подхода (осуществление проверки клиента) во время деловых отношений с политически значимыми лицами или ПЭПами в соответствии с правами ЕС и стандартами FATF.

Учитывая «фейсбук резонанс» вопроса, хочу прояснить несколько моментов.

Возвращение регулирования по определению ПЭП (само возвращение, ведь именно такое определение уже действовало в Украине более двух с половиной лет) было предметом детальных дискуссий последних нескольких месяцев. И на правительственной, и на парламентской площадках с участием Еврокомиссии, международных экспертов. Результат был налицо: менять стандарты FATF для Украины не будут.

Мы уже изменили мир примером своей борьбы, преданностью европейскому курсу. Мы сделали ряд беспрецедентных шагов в антикоррупционной сфере от внедрения лучших практик по независимости антикоррупционных институтов до внедрения собственных практик преодоления олигархического влияния.

Однако, к сожалению, мы еще не стали страной с таким уровнем верховенства права, которая позволила бы убедить страны FATF изменить свои правила (напомню, членами FATF являются 37 государств, 2 региональных организации, в частности ЕС).

В то же время (и это важно) страшилки, разгоняющие и разгоняющие по поводу статуса ПЭП, являются абсолютной манипуляцией; свидетельством непонимания логики работы финансовых институций в странах ЕС.

Даже был придуман специальный термин «пожизненный ПЭП». И это вместо того, чтобы детально разобраться, почему раньше регулирование ПЭП не работало в Украине должным образом, и как это исправить.

Благодарна Парламенту за государственную позицию. Это было важное решение, которое показало нашим партнерам зрелость Украины.

Теперь о положениях закона. Согласно международным стандартам при определении публичного деятеля не следует устанавливать промежуток времени, по истечении которого лицо должно автоматически исходить из такого статуса.

Вместо этого есть четкое требование внедрения риск-ориентированного подхода. Принятый закон предусматривает применение риск-ориентированного подхода при мониторинге финансовых операций политически значимых лиц.

Если в течение 12 месяцев финансовые операции ПЭП имели низкий риск, мониторинг прекращается (для этого есть специальные методики, утвержденные НБУ). Поэтому аргументы, что на государственную службу никто не пойдет, потому что это рабство на всю жизнь, не работают. Тем более что статус ПЭП применяется только к ограниченному количеству государственных служащих (тех, которые относятся к категории «А») и публичным деятелям.

Что важно, проголосованные изменения возлагают обязательства на банки по обеспечению надлежащего применения ориентированного на риск подхода, устанавливают ответственность за злоупотребление», отметила она.

Напомним, ранее народный депутат, член Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин отметил, что «партнеры не простили» Украине ограничение статуса РЕР тремя годами.

Автор: Наталья Мамченко

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