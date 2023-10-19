Віце-прем’єр Ольга Стефанішина про закон щодо статусу PEP: ми ще не стали країною з рівнем верховенства права, який дозволив би переконати FATF змінити правила

Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина відреагувала на фейсбук-резонанс із прийняттям закону про довічний статус політично значущих осіб для топ-посадовців.

Джерело фото: 24tv.ua

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відреагувала на коментарі стосовно прийняття законопроекту 9269-д про довічний статус політично значущих осіб (так званих РЕР – politically exposed persons).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 17 жовтня проголосувала в цілому законопроект.

«Щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу (здійснення перевірки клієнта) під час ділових відносин з політично значущими особами або ПЕПами відповідно до права ЄС та стандартів FATF.

Зважаючи на “фейсбук резонанс” питання, хочу прояснити кілька моментів.

Повернення регулювання щодо визначення ПЕП (саме повернення, адже саме таке визначення вже діяло в Україні більше двох з половиною років) було предметом детальних дискусій останніх кількох місяців. І на урядовому, і на парламентському майданчиках за участі Єврокомісії, міжнародних експертів. Результат був очевидний: змінювати стандарти FATF для України не будуть.

Ми вже змінили світ прикладом своєї боротьби, відданістю європейському курсу. Ми зробили ряд безпрецедентних кроків в антикорупційній сфері від впровадження найкращих практик щодо незалежності антикорупційних інституцій до запровадження власних практик подолання олігархічного впливу.

Однак, на жаль, ми ще не стали країною з таким рівнем верховенства права, який дозволив би переконати країни FATF змінити свої правила (нагадаю, членами FATF є 37 держав, 2 регіональні організації, зокрема ЄС).

Водночас, (і це важливо) страшилки, які розганяли і розганяють щодо статусу ПЕП, є абсолютною маніпуляцією; свідченням нерозуміння логіки роботи фінансових інституцій у країнах ЄС.

Навіть було вигадано спеціальний термін «пожиттєвий ПЕП». І це замість того, щоб детально розібратися, чому раніше регулювання щодо ПЕП не працювало в Україні належним чином, і як це виправити.

Вдячна Парламенту за державницьку позицію. Це було важливе рішення, яке показало нашим партнерам зрілість України.

Тепер щодо положень закону. Відповідно до міжнародних стандартів під час визначення публічного діяча не слід встановлювати проміжок часу, після завершення якого особа має автоматично виходити із такого статусу.

Натомість є чітка вимога впровадження ризик-орієнтованого підходу. Ухвалений закон передбачає застосування ризик-орієнтованого підходу під час моніторингу фінансових операцій політично значущих осіб.

Якщо протягом 12 місяців фінансові операції ПЕП мали низький ризик, моніторинг припиняється (для цього є спеціальні методики, затверджені НБУ). Тому аргументи, що на державну службу ніхто не піде, бо «це рабство на все життя», не працюють. Тим більше, що статус ПЕП застосовується лише до обмеженої кількості державних службовців (тих, які належать до категорії «А») та публічних діячів.

Що важливо, проголосовані зміни покладають зобов'язання на банки щодо забезпечення належного застосування ризик-орієнтованого підходу, встановлюють відповідальність за зловживання», зазначила вона.

Нагадаємо, раніше народний депутат, член Комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин зазначив, що «партнери не пробачили» Україні обмеження статусу РЕР трьома роками.

Автор: Наталя Мамченко

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