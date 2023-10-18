Посилення ППО і військово-морського потенціалу: Зеленський провів телефонну розмову з Макроном

Окрему увагу президентами було приділено подальшим крокам із реалізації Української формули миру.

Фото: president.gov.ua

У середу, 18 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Україна високо цінує військову допомогу Франції. Президент Макрон і я зосередилися на наступних кроках щодо посилення протиповітряної оборони, зброї дальньої дії та військово-морського потенціалу України», - йдеться в повідомленні.

Ще лідери двох країн обговорили Чорноморський зерновий коридор і способи його захисту, а також наступні раунди переговорів щодо «формули миру».

Зеленський додав, що щодо теми Близького Сходу вони обидва зазначили, що цивільне населення має бути захищене і необхідно уникати подальшої ескалації в регіоні.

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