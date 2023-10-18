Воровали нефть из трубопровода: в преступную группу входил сотрудник ГП «Нафтогазбезпека»

Злоумышленники сделали незаконную врезку в магистральный нефтепровод «Мозырь – Броды».

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Как ранее мы писали, в Житомирской области правоохранители задержали шестерых участников группировки, которые сделали незаконную врезку в магистральный нефтепровод «Мозырь - Броды». Организовал деятельность группировки местный уголовник и привлек в качестве сообщников еще 5 человек.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев сообщил, что одним из подельников воров был старший инспектор отдела охраны ГП «Нафтогазбезпека».

«6 человек поймали на горячем во время незаконной врезки в нефтепровод на Житомирщине.

Задержали благодаря слаженной работе службы безопасности Группы Нафтогаз. Которая вовремя высчитала еще одного подельника воров — старшего инспектора отдела охраны ГП «Нафтогазбезпека». Теперь он будет отвечать перед законом.

Моя позиция - таким людям не место в Группе Нафтогаз, поэтому он был уволен», – написал он на своей странице в Facebook.

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