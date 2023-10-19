Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вице-премьер Ольга Стефанишина про закон о статусе PEP: мы еще не стали страной с уровнем верховенства права, который позволил бы убедить FATF изменить правила

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина отреагировала на фейсбук-резонанс с принятием закона о пожизненном статусе политически значимых лиц для топ-чиновников.

Вакантные должности в штате госучреждений и в аппаратах судов необходимо сократить – Минфин

В Правительстве и Министерстве финансов настаивают на финансировании только действующих служащих.

Большая Палата Верховного Суда решила вопрос о праве граждан на возмещение после реквизиции и мобилизации их недвижимости государством

Дом, который приобрела пенсионерка, использовали под опорный пункт, она обратилась в суд за возмещением, - Большая Палата Верховного Суда указала, что использование военнослужащими ВСУ имущества истицы – это исполнение истицей как гражданкой Украины конституционных обязанностей, и не может быть деянием, которым ей причинен моральный вред.

Патрульный полицейский работал ночью водителем такси, но попался, когда подвозил девушек

Суд не оценил подработку полицейского во время действия комендантского часа и использование им водительского удостоверения другого человека.

Тимофей Милованов заявил, что антикоррупционные эксперты, не находившиеся на госслужбе, не имеют морального права делать антикоррупционную реформу

«Это позорная ситуация, реформы пишут те, у кого нет опыта государственной службы», - советник руководителя Офиса Президенту Тимофей Милованов заявил, что критики-эксперты по борьбе с коррупцией, которые не были на госслужбе с 2014 года, это «говорящие головы» на зарплате».

  1. В Украине

В Киеве 19 октября частично ограничат движение транспорта на мосту Метро: в какие часы

09:12, 19 октября 2023
Ограничения будут происходить направлении с левого берега на правый.
В Киеве 19 октября частично ограничат движение транспорта на мосту Метро: в какие часы
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В столице в четверг, 19 октября, с 11:00 до 20:00 на мосту Метро через реку Днепр частично ограничат движение транспорта.

Как сообщили в КГГА, ограничения будут происходить направлении с левого берега на правый.

Изменения связаны с текущим ремонтом дорожного покрытия на мосту.

Граждан просят учитывать ограничения во время планирования маршрута.

Также мы рассказывали, что в Киеве с 17 октября на Дарнице запустят автобус, который будет возить горожан из отдаленной лесной зоны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Любов Гірняк
    Любов Гірняк
    суддя Одеського апеляційного суду
  • Вячеслав Россолов
    Вячеслав Россолов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Руслан Лідовець
    Руслан Лідовець
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді