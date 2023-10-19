В Киеве 19 октября частично ограничат движение транспорта на мосту Метро: в какие часы

Ограничения будут происходить направлении с левого берега на правый.

Изображение: freepik.com

В столице в четверг, 19 октября, с 11:00 до 20:00 на мосту Метро через реку Днепр частично ограничат движение транспорта.

Как сообщили в КГГА, ограничения будут происходить направлении с левого берега на правый.

Изменения связаны с текущим ремонтом дорожного покрытия на мосту.

Граждан просят учитывать ограничения во время планирования маршрута.

Также мы рассказывали, что в Киеве с 17 октября на Дарнице запустят автобус, который будет возить горожан из отдаленной лесной зоны.

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