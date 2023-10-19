У Києві 19 жовтня частково обмежать рух транспорту на мосту Метро: у які години

У столиці в четвер, 19 жовтня, із 11:00 до 20:00 на мосту Метро через річку Дніпро частково обмежать рух транспорту.
Як повідомили у КМДА, обмеження відбуватимуться в напрямку з лівого берега на правий.
Зміни пов’язані із проведенням поточного ремонту дорожнього покриття на мосту.
Громадян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Також ми розповідали, що у Києві з 17 жовтня на Дарниці запустять автобус, що возитиме містян із віддаленої лісової зони.
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