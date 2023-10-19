Українські морпіхи, ймовірно, висадились на лівобережжі Херсонщини і зайняли позиції ворога, — ISW

На геолокованих кадрах видно, що українські бійці просунулися на північ від Піщанівки.

17-18 жовтня підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, ротного складу, здійснили наступ через річку Дніпро на лівий берег Херсонської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що на геолокованих кадрах від 18 жовтня видно, що ЗСУ просунулися на північ від Піщанівки (14 км на схід від Херсону та 3 км від річки Дніпро) та до Пойми (11 км на схід від Херсону та 4 км від річки Дніпро).

За даними росЗМІ, дві українські "штурмові групи" висадилися на східному березі Дніпра та прорвали російську оборону, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. Повідомляється, що станом на 18 жовтня окупанти контролюють лише південну частину Піщанівки.

Експерти вважають, що занепокоєння військового керівництва росіян зумовлене зпроможністю військ відбити потенційну наступальну операцію ЗСУ через Дніпро. Це пов'язано зі станом російського угрупування військ на лівому березі.

"Командування рф останніми місяцями залучило відносно більшу кількість елітних підрозділів з херсонського напряму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області", – зазначили аналітики ISW.

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