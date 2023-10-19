На Київщині в цьому році осінні канікули в школах розпочнуться в різний час

У цьому навчальному році осінні канікули в закладах освіти регіону заплановано провести в різний час.

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Цьогорічні осінні канікули в закладах освіти Київщини розпочнуться в різний час.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Там зазначили, що у 2023/2024 навчальному році осінні канікули в закладах освіти регіону заплановано провести в різний час залежно від сформованої структури, тривалості навчального року і терміну зимових канікул. Це визначає педагогічна рада кожного закладу освіти окремо.

Так, із 23 по 29 жовтня канікули триватимуть у 284 школах області, із 30 жовтня по 5 листопада – у 212. У чотирьох закладах освіти осінні канікули заплановані на інші терміни.

У 130 школах регіону змінена структура навчального року, а осінні канікули перенесені на зимовий період.

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