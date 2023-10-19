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  1. В Украине

На Киевщине в этом году осенние каникулы в школах начнутся в разное время

10:07, 19 октября 2023
В этом учебном году осенние каникулы в заведениях образования региона запланировано провести в разное время.
На Киевщине в этом году осенние каникулы в школах начнутся в разное время
Изображение: freepik.com
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Осенние каникулы в этом году в заведениях образования Киевщины начнутся в разное время.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Там отметили, что в 2023/2024 учебном году осенние каникулы в заведениях образования региона запланировано провести в разное время в зависимости от сложившейся структуры, продолжительности учебного года и срока зимних каникул. Это определяет педагогический совет каждого заведения образования отдельно.

Так, с 23 по 29 октября каникулы будут проходить в 284 школах области, с 30 октября по 5 ноября – в 212. В четырех учебных заведениях осенние каникулы запланированы на другие сроки.

В 130 школах региона изменена структура учебного года, а осенние каникулы перенесены на зимний период.

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