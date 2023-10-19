Перше особливо зручне укриття в Києві побудували у Печерському районі, фото

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що в Києві у Печерському районі побудували зручне укриття на 200 людей.
За його словами, там є зручні місця для сидіння та сну.
"Сьогодні відвідав нову захисну споруду цивільного захисту на Лютеранській, 3 в підвалі житлового будинку, якою може скористатись до 200 людей одночасно.
Всі ремонтні роботи проводилися з дотриманням державних будівельних норм, оновлено комунікації, встановлено сучасні системи протипожежної безпеки та вентиляції. Є зручні місця для сидіння та сну, що дуже зручно під час нічних тривог, - повідомив він у Телеграм.
Фото: Олександр Камишін
Нагадаємо, що ДСНС створює єдину інформаційну систему укриттів.
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