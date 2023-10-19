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Перше особливо зручне укриття в Києві побудували у Печерському районі, фото

08:21, 19 жовтня 2023
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що перше зручне укриття в Києві на 200 людей побудували у центрі міста - на Печерську.
Перше особливо зручне укриття в Києві побудували у Печерському районі, фото
Фото: Олександр Камишін
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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що в Києві у Печерському районі побудували зручне укриття на 200 людей. 

За його словами, там є зручні місця для сидіння та сну. 

"Сьогодні відвідав нову захисну споруду цивільного захисту на Лютеранській, 3 в підвалі житлового будинку, якою може скористатись до 200 людей одночасно.

Всі ремонтні роботи проводилися з дотриманням державних будівельних норм, оновлено комунікації, встановлено сучасні системи протипожежної безпеки та вентиляції. Є зручні місця для сидіння та сну, що дуже зручно під час нічних тривог, - повідомив він у Телеграм. 

Фото: Олександр Камишін 

Нагадаємо, що ДСНС створює єдину інформаційну систему укриттів.

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