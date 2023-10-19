Штучний інтелект допомагатиме в розмінуванні Україні

Мінекономіки планує завдяки ШІ аналізувати big data, щоб ухвалювати якісні рішення та розуміти, які ресурси потрібно залучати, щоб швидше розмінувати українські землі.

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Штучний інтелект допомагатиме в розмінуванні території України. Мінекономіки домовилось про співпрацю з американською технологічною компанією Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних.

Як зазначається, Мінекономіки вже сформувало цілісну стратегію інформаційного менеджменту гуманітарного розмінування території України, яка базується на data-орієнтовному підході.

Демоверсію унікального проекту команда представила на Першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України, яка відбулася в Загребі 11-12 жовтня.

«Завдяки штучному інтелекту ми аналізуватимемо big data, щоб ухвалювати якісні рішення, розставляти пріоритети, достеменно розуміти потреби і те, які ресурси потрібно залучати, щоб швидше розмінувати українські землі. Зокрема система зможе проаналізувати дані щодо потенційно замінованих територій, поєднати їх із даними з додаткових джерел, наприклад, щодо обʼєктів соціальної чи критичної інфраструктури та сформувати варіанти більш пріоритетних шляхів розмінування», — пояснили у Мінекономіки.

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