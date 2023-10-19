Искусственный интеллект будет помогать в разминировании Украины

Минэкономики планирует благодаря ИИ анализировать big data, чтобы принимать качественные решения и понимать, какие ресурсы нужно привлекать, чтобы быстрее разминировать украинские земли.

Изображение: freepik.com

Искусственный интеллект будет помогать в разминировании территории Украины. Минэкономики договорилось о сотрудничестве с американской технологической компанией Palantir, которая специализируется на аналитике крупных данных.

Как отмечается, Минэкономики уже сформировало целостную стратегию информационного менеджмента гуманитарного разминирования территории Украины, которая базируется на data-ориентировочном подходе.

Демоверсию уникального проекта команда представила на Первой Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию Украины, которая прошла в Загребе 11-12 октября.

«Благодаря искусственному интеллекту мы будем анализировать big data, чтобы принимать качественные решения, расставлять приоритеты, понимать потребности и то, какие ресурсы нужно привлекать, чтобы быстрее разминировать украинские земли. В частности, система сможет проанализировать данные о потенциально заминированных территориях, соединить их с данными из дополнительных источников, например, об объектах социальной или критической инфраструктуры и сформировать варианты более приоритетных путей разминирования», — пояснили в Минэкономики.

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