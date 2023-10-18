В Киеве адвокат на внедорожнику Lexus сбил ребенка и скрылся с места ДТП — СМИ

После ДТП водитель заехал в гаражный кооператив, где снял с авто дорожный номерной знак и пересел в другой автомобиль.

В Киеве правоохранители задержали водителя внедорожника «Лексус», который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. 12-летний мальчик с многочисленными травмами доставлен в больницу. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

ДТП произошло 18 октября на улице Вернадского.

«К счастью, ребенок жив и сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Мы установили все детали происшествия. Сразу после ДТП водитель остановил автомобиль, увидел, что натворил, однако бросил мальчика на дороге и решил скрыться. Затем он заехал в гаражный кооператив, где снял с авто дорожный номерной знак и пересел в другой автомобиль, чтобы полицейские не смогли его разыскать. Впрочем, смена автомобиля не помогла ему скрываться от преступления. Уже через несколько часов патрульные нашли и второй внедорожник «Мерседес», – рассказал начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко.

Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанным оказался 39-летний уроженец Ивано-Франковской области. Автомобили «Лексус» и «Мерседес» изъяты.

Портал «Обозреватель» со ссылкой на свои источники сообщил, что мужчина работает адвокатом.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 и по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель Audi насмерть сбил мужчину на самокате.

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