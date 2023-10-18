У Києві адвокат на позашляховику Lexus збив дитину та втік із місця ДТП — ЗМІ

Після ДТП водій заїхав у гаражний кооператив, де зняв з авто дорожній номерний знак та пересів до іншого автомобіля.

У Києві правоохоронці затримали водія позашляховика «Лексус», який збив дитину та втік з місця ДТП. 12-річного хлопчика із численними травмами доставлено до лікарні. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

ДТП сталася 18 жовтня на вулиці Вернадського.

«На щастя, дитина жива і зараз лікарі надають йому усю необхідну допомогу. Ми встановили всі деталі автопригоди. Одразу після ДТП водій зупинив автівку, побачив, що накоїв, однак покинув хлопчика на дорозі та вирішив втекти. Далі він заїхав у гаражний кооператив, де зняв з авто дорожній номерний знак та пересів до іншого автомобіля, аби поліцейські не змогли його розшукати. Втім, зміна автівки не допомогла йому переховуватись від злочину. Вже за кілька годин патрульні знайшли і другий позашляховик «Мерседес», - розповів начальник поліції Києва Дмитро Шумейко.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманим виявився 39-річний уродженець Івано-Франківщини. Автомобілі «Лексус» та «Мерседес» вилучено.

Портал «Обозреватель» з посиланням на свої джерела повідомив, що чоловік працює адвокатом.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 та за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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