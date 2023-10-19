Украинские морпехи, вероятно, высадились на левобережье Херсонщины и заняли позиции врага, — ISW

На геолокированных кадрах видно, что украинские бойцы продвинулись к северу от Песчановки.

17-18 октября подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, ротного состава, совершили наступление через реку Днепр на левый берег Херсонской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что на геолокированных кадрах от 18 октября видно, что ВСУ продвинулись к северу от Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и к Пойме (11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

По данным росСМИ, две украинские "штурмовые группы" высадились на восточном берегу Днепра и прорвали российскую оборону, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. Сообщается, что по состоянию на 18 октября оккупанты контролируют только южную часть Песчановки.

Эксперты считают, что беспокойство военного руководства россиян обусловлено возможностью войск отразить потенциальную наступательную операцию ВСУ через Днепр. Это связано с состоянием российской группировки войск на левом берегу.

"Командование рф в последние месяцы привлекло относительно большее количество элитных подразделений с херсонского направления для поддержки оборонных операций в Запорожской области", - отметили аналитики ISW.

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