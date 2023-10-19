Байден звернеться до нації щодо війни в Україні та Ізраїлі

Президент США звернеться до нації, щоб обговорити відповідь США на терористичний напад ХАМАС на Ізраїль і війну рф проти України.

Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден виступить зі зверненням до нації, де планує говорити про реагування США на ескалацію на Близькому Сході, а також про війну в Україні і подальшу допомогу. Про це йдеться в оголошенні Білого дому.

"Глава Білого дому Джо Байден озвучить відповідь США на терористичний напад ХАМАС на Ізраїль і жорстоку війну росії проти України", - сказано у повідомлені.

Відомо, що промова буде виголошена з Овального кабінету 19 жовтня о 20.00 за східним часом (20 жовтня о 3.00 за Київським).

Раніше ми писали, що Байден прибув до Ізраїлю на зустріч з прем'єром.

Він оголосив про виділення $100 млн гумдопомоги палестинцям, постраждалим внаслідок війни.

Очікується, що Байден оприлюднить план додаткового фінансування для України та Ізраїлю.

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