Байден звернеться до нації щодо війни в Україні та Ізраїлі

Президент США Джо Байден виступить зі зверненням до нації, де планує говорити про реагування США на ескалацію на Близькому Сході, а також про війну в Україні і подальшу допомогу. Про це йдеться в оголошенні Білого дому.
"Глава Білого дому Джо Байден озвучить відповідь США на терористичний напад ХАМАС на Ізраїль і жорстоку війну росії проти України", - сказано у повідомлені.
Відомо, що промова буде виголошена з Овального кабінету 19 жовтня о 20.00 за східним часом (20 жовтня о 3.00 за Київським).
Раніше ми писали, що Байден прибув до Ізраїлю на зустріч з прем'єром.
Він оголосив про виділення $100 млн гумдопомоги палестинцям, постраждалим внаслідок війни.
Очікується, що Байден оприлюднить план додаткового фінансування для України та Ізраїлю.
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