Наступного тижня Байден оприлюднить план додаткового фінансування для України та Ізраїлю, — ЗМІ

Президент США Джо Байден опублікує свій запит на додаткове фінансування України та Ізраілю наступного тижня. Про це повідомляє Reuters.
Особа, знайома з цим питанням, повідомила виданню, що адміністрація Байдена планує просити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю після суботньої атаки бойовиків ХАМАС і Україні, яка 20 місяців бореться з вторгненням рф.
Деякі республіканці заявили, що будуть протидіяти спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні.
Раніше повідомлялося, що Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону.
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