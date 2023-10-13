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Наступного тижня Байден оприлюднить план додаткового фінансування для України та Ізраїлю, — ЗМІ

09:22, 13 жовтня 2023
Повідомляється, що адміністрація Байдена планує попросити у Конгресу додаткові кошти на військову допомогу Ізраїлю у війні з ХАМАС та Україні у війні з рф.
Наступного тижня Байден оприлюднить план додаткового фінансування для України та Ізраїлю, — ЗМІ
Фото: Getty Images
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Президент США Джо Байден опублікує свій запит на додаткове фінансування України та Ізраілю наступного тижня. Про це повідомляє Reuters.

Особа, знайома з цим питанням, повідомила виданню, що адміністрація Байдена планує просити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю після суботньої атаки бойовиків ХАМАС і Україні, яка 20 місяців бореться з вторгненням рф. 

Деякі республіканці заявили, що будуть протидіяти спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні. 

Раніше повідомлялося, що Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону. 

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