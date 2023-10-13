На следующей неделе Байден обнародует план дополнительного финансирования для Украины и Израиля — СМИ

Сообщается, что администрация Байдена планирует попросить у Конгресса дополнительные средства на военную помощь Израилю в войне с ХАМАС и Украиной в войне с рф.

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Президент США Джо Байден обнародует свой запрос на дополнительное финансирование Украины и Израиля на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters.

Лицо, знакомое с этим вопросом, сообщило изданию, что администрация Байдена планирует просить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Израилю после субботней атаки боевиков ХАМАС и Украины, которая 20 месяцев борется с вторжением в рф.

Некоторые республиканцы заявили, что будут противодействовать попыткам увязать помощь Израилю с помощью Украины.

Ранее сообщалось, что Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование со средствами для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы.

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