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  1. В Украине

Виталий Ким рассказал подробности ракетных обстрелов Николаева и области: попали в заведение питания, есть погибшие

09:02, 19 октября 2023
Повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другие гражданские инфраструктуры.
Виталий Ким рассказал подробности ракетных обстрелов Николаева и области: попали в заведение питания, есть погибшие
Фото: ГСЧС
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Ночь на 19 октября для Николаева и области была очень тяжелая. Враг несколько раз обстреливал регион. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил подробности атаки.

По его словам, 19 октября в 00:55 Николаев пережил ракетный удар, в результате чего возник пожар в не эксплуатируемом складском здании на территории одного из предприятий, взрывной волной повреждены многоквартирные дома. К счастью, без пострадавших.

Вечером, 18 октября, в 20:30 рф нанесла ракетный удар по населенному пункту Степовской общины. Попадание зафиксировано по заведению питания. Под завалами погибли два человека, ранения получил один человек. В результате удара также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура.

Также ночью, 19 октября, около 02:40 в этом же населенном пункте в результате падения обломков ударного "шахеда" возник пожар кровли неэксплуатируемого одноэтажного складского здания. Люди не пострадали.

Также Ким сообщил, что 18 октября, в течение дня в 11:47, 20:28 и 20:30 под обстрелами находились два населенных пункта Куцурубской общины. Пострадавших нет.

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