«Друг просит в долг»: киберполиция Прикарпатья разоблачила схему интернетмошенников

Интернет-мошенники обманули пользователей на около 150 тысяч гривен.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Трое жителей Прикарпатья, в возрасте от 23 до 28 лет, применили восстановление доступа к учетным записям пользователей социальных сетей, чтобы отправлять сообщения о займе денег от имени правомерных пользователей. Злоумышленникам уже предъявлено подозрение в совершении преступления. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Путем подбора паролей, злоумышленники взломали электронные почтовые ящики граждан, связанные со страницами в социальных сетях. После этого они присылали сообщения друзьям, прося их одолжить деньги.

Для получения денег мошенники указывали номера банковских счетов, которые были под их контролем. Убытки, нанесенные пострадавшим, составляют примерно 150 тысяч гривен.

Полиция также провела обыски в домах фигурантов и изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, незаконные записи, а также средства на сумму более миллиона гривен и другие доказательства преступной деятельности. Полицейские уже внесли арест на это имущество по их ходатайству.

Злоумышленникам объявлено о подозрении по статье 190 (Мошенничество) и статьям 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных систем) Уголовного кодекса Украины. По этим преступлениям им грозит до пяти лет заключения.

Сейчас продолжаются следственные действия с целью установления всех пострадавших от преступных действий и расчета общей суммы нанесенного ущерба.

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