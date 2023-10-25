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  1. В Украине

Пособие при временной нетрудоспособности: в ПФУ назвали условия

17:40, 25 октября 2023
Размер пособия по временной нетрудоспособности определяется в соответствии с законодательством Украины.
Пособие при временной нетрудоспособности: в ПФУ назвали условия
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, что согласно статье 17 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", размер пособия по временной нетрудоспособности для застрахованных лиц в Украине зависит от их страхового стажа и выплачивается следующим образом:

- 50% средней заработной платы (дохода) получают застрахованные лица со страховым стажем до 3 лет.

- 60% средней заработной платы предоставляются застрахованным лицам со страховым стажем от 3 до 5 лет.

- 70% средней заработной платы получают застрахованные лица со страховым стажем от 5 до 8 лет.

- 100% средней заработной платы (дохода) предоставляются застрахованным лицам со страховым стажем более 8 лет.

Также 100% средней заработной платы (дохода) предоставляются таким категориям лиц:

- Тем, кто пострадал вследствие Чернобыльской катастрофы.

- Лицам, которые ухаживают за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

- Ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины.

- Лицам, пострадавшим от нацистских преследований.

- Донорам, которые имеют право на льготу.

Лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Указано, что работникам и гиг-специалистам резидента Дія Сити, которые являются застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от их страхового стажа в размере суммы заработной платы (дохода), с которой фактически уплачены страховые взносы.

Сумма пособия по временной нетрудоспособности в месяц не должна превышать размера максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачены страховые взносы.

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