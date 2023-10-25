Украинцы имеют возможность получить ваучер на бесплатное обучение

Граждане Украины могут получить до 27 тысяч гривен на обучение.

Граждане Украины имеют возможность получить ваучер на бесплатное обучение в учебных заведениях, которые перечислены в официальном списке профессий и специализаций. Указано, что максимальная стоимость этого ваучера по программе составляет почти 27 тысяч гривен, - сообщает пресс-службы Государственного центра занятости.

Важной особенностью является то, что оплату за ваучер осуществляет Фонд общеобязательного государственного социального страхования в случае отсутствия работы. Стоимость ваучера устанавливается в пределах стоимости обучения и не может превышать десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Получить ваучер могут граждане с профессионально-техническим или высшим образованием, которые не имеют работы и соответствуют определенным критериям, таким как возраст, страховой стаж, или участие в определенных событиях, таких как военная служба, налоговая милиция, инвалидность и тому подобное:

лица, возраст которых 45 лет и старше (до достижения пенсионного возраста), страховой стаж не менее 15 лет;

лица, уволенные с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы);

уволенные с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, до достижения пенсионного возраста;

внутренне перемещенные лица при отсутствии подходящей работы;

лица с инвалидностью при отсутствии подходящей работы;

ранения в результате военной агрессии, которые получили во время военного положения;

лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения.

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