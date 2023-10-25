Українці мають можливість отримати ваучер на безкоштовне навчання

Громадяни України можуть отримати до 27 тисяч гривень на навчання.

Громадяни України мають можливість отримати ваучер на безкоштовне навчання у навчальних закладах, які перелічені в офіційному списку професій та спеціалізацій. Зазначено, що максимальна вартість цього ваучера за програмою складає майже 27 тисяч гривень, – повідомляє прес-служби Державного центру зайнятості.

Важливою особливістю є те, що сплату за ваучер здійснює Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у випадку відсутності роботи. Вартість ваучера встановлюється у межах вартості навчання та не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

Отримати ваучер можуть громадяни з професійно-технічною або вищою освітою, які не мають роботи та відповідають певним критеріям, таким як вік, страховий стаж, чи участь у певних подіях, таких як військова служба, податкова міліція, інвалідність:

особи, вік яких 45 років та старше (до досягнення пенсійного віку), страховий стаж не менше 15 років;

особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби);

звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, до досягнення пенсійного віку;

внутрішньо переміщені особи за відсутності підходящої роботи;

особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;

поранення в результаті військової агресії, які отримали під час воєнного стану;

особи, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

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