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  1. В Україні

Українці мають можливість отримати ваучер на безкоштовне навчання

16:10, 25 жовтня 2023
Громадяни України можуть отримати до 27 тисяч гривень на навчання.
Українці мають можливість отримати ваучер на безкоштовне навчання
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Громадяни України мають можливість отримати ваучер на безкоштовне навчання у навчальних закладах, які перелічені в офіційному списку професій та спеціалізацій. Зазначено, що максимальна вартість цього ваучера за програмою складає майже 27 тисяч гривень, – повідомляє прес-служби Державного центру зайнятості.

Важливою особливістю є те, що сплату за ваучер здійснює Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у випадку відсутності роботи. Вартість ваучера встановлюється у межах вартості навчання та не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

Отримати ваучер можуть громадяни з професійно-технічною або вищою освітою, які не мають роботи та відповідають певним критеріям, таким як вік, страховий стаж, чи участь у певних подіях, таких як військова служба, податкова міліція, інвалідність:

  • особи, вік яких 45 років та старше (до досягнення пенсійного віку), страховий стаж не менше 15 років;
  • особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби);
  • звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, до досягнення пенсійного віку;
  • внутрішньо переміщені особи за відсутності підходящої роботи;
  • особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;
  • поранення в результаті військової агресії, які отримали під час воєнного стану;
  • особи, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

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