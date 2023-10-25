Допомога при тимчасовій непрацездатності: в ПФУ назвали умови

Розмір допомоги за тимчасової непрацездатності визначається відповідно до законодавства України.

У Пенсійному фонді України розповіли, що згідно зі статтею 17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», розмір допомоги за тимчасової непрацездатності для застрахованих осіб в Україні залежить від їх страхового стажу та виплачується наступним чином:

50% середньої заробітної плати (доходу) отримують застраховані особи зі страховим стажем до 3 років.

60% середньої заробітної плати надаються застрахованим особам зі страховим стажем від 3 до 5 років.

70% середньої заробітної плати отримують застраховані особи зі страховим стажем від 5 до 8 років.

100% середньої заробітної плати (доходу) надаються застрахованим особам зі страховим стажем понад 8 років.

Також 100% середньої заробітної плати (доходу) надаються таким категоріям осіб:

Тим, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Особам, які доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України.

Особам, які постраждали від нацистських переслідувань.

Донорам, які мають право на пільгу.

Особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

Зазначено, що працівникам та гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від їх страхового стажу в розмірі суми заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачено страхові внески.

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