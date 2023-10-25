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  1. В Україні

Допомога при тимчасовій непрацездатності: в ПФУ назвали умови

17:40, 25 жовтня 2023
Розмір допомоги за тимчасової непрацездатності визначається відповідно до законодавства України.
Допомога при тимчасовій непрацездатності: в ПФУ назвали умови
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У Пенсійному фонді України розповіли, що згідно зі статтею 17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», розмір допомоги за тимчасової непрацездатності для застрахованих осіб в Україні залежить від їх страхового стажу та виплачується наступним чином:

  • 50% середньої заробітної плати (доходу) отримують застраховані особи зі страховим стажем до 3 років.
  • 60% середньої заробітної плати надаються застрахованим особам зі страховим стажем від 3 до 5 років.
  • 70% середньої заробітної плати отримують застраховані особи зі страховим стажем від 5 до 8 років.
  • 100% середньої заробітної плати (доходу) надаються застрахованим особам зі страховим стажем понад 8 років.

Також 100% середньої заробітної плати (доходу) надаються таким категоріям осіб:

  • Тим, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  • Особам, які доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  • Ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України.
  • Особам, які постраждали від нацистських переслідувань.
  • Донорам, які мають право на пільгу.

Особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».

Зазначено, що працівникам та гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від їх страхового стажу в розмірі суми заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачено страхові внески.

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