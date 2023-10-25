Допомога при тимчасовій непрацездатності: в ПФУ назвали умови

У Пенсійному фонді України розповіли, що згідно зі статтею 17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», розмір допомоги за тимчасової непрацездатності для застрахованих осіб в Україні залежить від їх страхового стажу та виплачується наступним чином:
- 50% середньої заробітної плати (доходу) отримують застраховані особи зі страховим стажем до 3 років.
- 60% середньої заробітної плати надаються застрахованим особам зі страховим стажем від 3 до 5 років.
- 70% середньої заробітної плати отримують застраховані особи зі страховим стажем від 5 до 8 років.
- 100% середньої заробітної плати (доходу) надаються застрахованим особам зі страховим стажем понад 8 років.
Також 100% середньої заробітної плати (доходу) надаються таким категоріям осіб:
- Тим, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи.
- Особам, які доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.
- Ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України.
- Особам, які постраждали від нацистських переслідувань.
- Донорам, які мають право на пільгу.
Особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».
Зазначено, що працівникам та гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, які є застрахованими особами, лікарняні виплачуються незалежно від їх страхового стажу в розмірі суми заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески.
Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачено страхові внески.
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