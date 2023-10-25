Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами

До парламенту внесли законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

ВККС може оголосити конкурс до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати

Керівництво ВККС зустрілося з головою ВАКС стосовно необхідності збільшення кількості суддів Антикорсуду

Критерії визнання доказів недопустимими обумовлюють диференційований порядок вирішення питання щодо їх недопустимості, - Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що має врахувати суд при вирішенні питання щодо допустимості фактичних даних, отриманих з порушенням процесуального закону.

Верховний Суд розглянув справу про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері охорони довкілля

Критерії задоволення судом позову суб’єкта влади про зупинення діяльності підприємства до усунення порушень у сфері екології, - позиція Верховного Суду.

Велика Палата ВС вирішила, як має чинити ВККС, коли ГРД надсилає негативний висновок на суддю в день співбесіди з порушенням строку

Колегія ВККС визнала суддю за результатами кваліфоцінювання такою, що відповідає займаній посаді, однак у день співбесіди ГРД надіслала на суддю негативний висновок: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

  1. В Україні

«Друг просить у борг»: кіберполіція Прикарпаття викрила схему інтернет-шахраїв

18:13, 25 жовтня 2023
Інтернет-шахраї ошукали користувачів на близько 150 тисяч гривень.
«Друг просить у борг»: кіберполіція Прикарпаття викрила схему інтернет-шахраїв
Джерело фото: Національна поліція України
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Троє жителів Прикарпаття, віком від 23 до 28 років, застосували відновлення доступу до облікових записів користувачів соціальних мереж, щоб відправляти повідомлення про позику грошей від імені правомірних користувачів. Зловмисникам вже пред'явлено підозру у скоєнні злочину. Про це повідомляє Національна поліція України.

Шляхом підбору паролів, зловмисники зламали електронні поштові скриньки громадян, пов'язані зі сторінками в соціальних мережах. Після цього вони надсилали повідомлення друзям, просячи їх позичити гроші.

Для отримання грошей шахраї вказували номери банківських рахунків, які були під їхнім контролем. Збитки, завдані постраждалим, становлять приблизно 150 тисяч гривень.

Поліція також провела обшуки в оселях фігурантів і вилучила комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-карти, незаконні записи, а також кошти на суму понад мільйон гривень та інші докази злочинної діяльності. Поліцейські вже внесли арешт на це майно за їх клопотанням.

Зловмисникам оголошено про підозру за статтею 190 (Шахрайство) та статтями 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних систем) Кримінального кодексу України. За цими злочинами їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих від злочинних дій та розрахунку загальної суми завданих збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Глазько
    Сергій Глазько
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Роман Ігнатов
    Роман Ігнатов
    голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Київського апеляційного суду