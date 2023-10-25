«Друг просить у борг»: кіберполіція Прикарпаття викрила схему інтернет-шахраїв

Інтернет-шахраї ошукали користувачів на близько 150 тисяч гривень.

Джерело фото: Національна поліція України

Троє жителів Прикарпаття, віком від 23 до 28 років, застосували відновлення доступу до облікових записів користувачів соціальних мереж, щоб відправляти повідомлення про позику грошей від імені правомірних користувачів. Зловмисникам вже пред'явлено підозру у скоєнні злочину. Про це повідомляє Національна поліція України.

Шляхом підбору паролів, зловмисники зламали електронні поштові скриньки громадян, пов'язані зі сторінками в соціальних мережах. Після цього вони надсилали повідомлення друзям, просячи їх позичити гроші.

Для отримання грошей шахраї вказували номери банківських рахунків, які були під їхнім контролем. Збитки, завдані постраждалим, становлять приблизно 150 тисяч гривень.

Поліція також провела обшуки в оселях фігурантів і вилучила комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-карти, незаконні записи, а також кошти на суму понад мільйон гривень та інші докази злочинної діяльності. Поліцейські вже внесли арешт на це майно за їх клопотанням.

Зловмисникам оголошено про підозру за статтею 190 (Шахрайство) та статтями 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних систем) Кримінального кодексу України. За цими злочинами їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих від злочинних дій та розрахунку загальної суми завданих збитків.

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