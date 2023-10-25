Сенат США може заблокувати допомогу Україні та Ізраїлю на 100 млрд доларів - ЗМІ

Деякі республіканці вважають, що пакет допомоги слід розділити.

Фото: dw.com

Сенат США може заблокувати виділення пакету фіндопомоги на суму 106 млрд. доларів, який раніше запропонував президент США Джо Байден, передає Politico.

Видання стверджує, що представники республіканської партії розділилися у думках щодо того, чи слід об'єднувати допомогу Ізраїлю та Україні. Навіть деякі прихильники чотирьох ключових напрямів допомоги – Україні, Ізраїлю, Тайваню та підтримці південного кордону – налаштовані нехарактерно песимістично після першого обговорення законопроекту.

Повідомляється, що комітет Сенату з асигнувань проведе слухання на цей запит Байдена через тиждень.

«Їх слід розділити. Ізраїльський компонент користується майже переважною підтримкою, і ми можемо досягти цього дуже швидко. Я просто думаю, що з тактичної точки зору це просто найкращий підхід», - сказав сенатор від Флориди, республіканець Марко Рубіо.

У свою чергу, республіканець Ліндсі Грем підтримав ухвалення нового пакету фінансової допомоги саме розширеним пакетом.

«Я хочу, щоб весь пакет було реалізовано. Це чотири проблеми національної безпеки, і ми маємо вирішувати їх як єдине ціле», - зазначив він.

Проте, на думку ряду джерел видання, складність великого законодавчого акту може призвести до його загибелі.

Раніше ми писали, що Джо Байден може запросити у Конгресу $60 млрд для України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.