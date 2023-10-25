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  1. У світі

Угорщину в ЄС ніхто не тримає: Боррель різко відповів на скандальні слова Орбана

08:54, 25 жовтня 2023
Боррель відповів Орбану на заяву, у якій він порівняв членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.
Угорщину в ЄС ніхто не тримає: Боррель різко відповів на скандальні слова Орбана
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Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель нагадав прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, що ніхто не зобов’язує його країну бути членом Євросоюзу. Про це він сказав на конференції «Європа та мир».

Боррель зазначив, що Угорщина знає про окупацію ще з радянських часів.

«Чесно кажучи, я не бачу жодної подібності між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається в Берлямоні (штаб-квартира Єврокомісії - ред.). Я не бачив жодного танка там. Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС», - зазначив Боррель.

Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан у день річниці антирадянської революції в Угорщині 1956 року порівняв членство в ЄС з радянською окупацією.

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