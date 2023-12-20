Проєкт швидкісних поїздів Hyperloop, який мали запустити в Україні, закривається і продає активи

Транспортна компанія Hyperloop One планувала створити швидкісні лінії сполучення в герметичних трубах.

Компанія Hyperloop One, яка займалася розробкою системи швидкісного транспортування людей та вантажів герметичними металевими трубами зі швидкістю, близькою до швидкості польоту літака, закривається та продає свої активи. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, компанія вже звільнила більшу частину своїх співробітників і намагається продати активи, що залишилися, включаючи випробувальний полігон.

Станом на початок 2022 року у Hyperloop One працювало понад 200 осіб. Компанія вже закрила свій офіс у Лос-Анджелесі. Працівникам, які займаються продажем активів, заявили, що вони працюють до 31 грудня.

Джерело також розповіло, що інтелектуальну власність стартапу буде передано DP World зі штаб-квартирою в Дубаї, який з 2016 року володіє контрольним пакетом акцій компанії.

Згідно з документом, який перевірило видання, Hyperloop One, офіційно відома як Hyperloop Technologies, об'єдналася з підставною компанією в квітні цього року. Тоді вартість більшості акцій була знижена до нуля центів, і акціонери підставної компанії стали єдиними власниками Hyperloop One. За словами одного зі співрозмовників агентства, на загальній нараді співробітникам сказали, що транзакцію організувала DP World.

Як відомо, концептом Ілона Маска зацікавились чимало держав, зокрема й Україна. В червні 2018 року міністерство інфраструктури та Hyperloop Transport Technologies (HTT) підписали договір про співпрацю. Тодішній очільник відомства Володимир Омелян заявив, що через пʼять років – тобто уже в 2023-му – в нашій країні буде запущена перша лінія «гіперпетля». Однак цього так і не сталося.

А за роки існування компанії так і не було збудовано жодного гіперлупа.

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