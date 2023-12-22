Чому на Святвечір готують 12 страв та що кожна з них символізує

Різдво в Україні відзначається 25 грудня, а переддень свята, який називають Святий вечір, припадає на 24 грудня.

За давньою українською традицією, Свята вечеря напередодні Різдва збирає за столом усю родину.

Цього дня наші предки нічого не їли аж до вечора, і тільки коли на небо зійде перша зірка, яка, за біблійними переказами, сповіщає про народження Ісуса Христа, розпочинали святкову трапезу.

Упродовж 40 днів до Різдва віряни дотримуються суворого посту. Тому усі страви на столі у Святвечір мають бути пісними. Вживати алкоголь також заборонено. За традицією, українські господині готують 12 обов’язкових страв – за кількістю святих апостолів.

Кожна з 12 страв на Святий вечір мала для українського народу певний символ.

Кутя

Кутя — це найголовніша з 12 страв на Святвечір. З неї починалася трапеза. Для приготування куті брали обмолоту пшеницю, яку товкли в макітрі. Так знімається верхня тоненька плівка, але саме зерно не пошкоджується. Деякі господині додавали рис або ячмінь. Обов’язково приправляли медом, варенням та сухофруктами.

Зерно для наших пращурів було символом вічного життя, багатства, достатку. Мед означав Боже слово, чистоту, християнську віру. Також до куті обов’язково додавали мак. Він символізував невинно пролиту кров, мучеництво.

Коли кожен член сім’ї спробує всі 12 страв на Святий вечір, кутю ставили на столі на всю ніч. Вірили, що прийдуть душі покійних пращурів, щоб її скуштувати. Взагалі в українського народу кутя була символом єднання світу живих зі світом мертвих.

Узвар

Другим за популярністю на столі з 12 страв на Святу вечерю вважається узвар. Він символізує нове життя, народження, яке було дароване людині Богом. Готували узвар з сухофруктів та чистої джерельної води. Остання, зі свого боку, була символом очищення тіла та душі. Також до напою обов’язково додавали мед.

Борщ

Обов'язково на Святвечір готують пісний борщ. До нього додають лише овочі та заздалегідь заквашений квас з буряка. Саме тому страва виходить насиченою та має темно-червоний колір. Борщ в українській традиції вважався символом крові невинних дітей, яких цар Ірод убив в Вифлеємі.

Капусняк

Серед українців є ще одна з 12 страв на Святий вечір, яка була дуже популярною. Готують її з квашеної капусти (як символу простоти, міцності і єдності навколо Ісуса Христа). Називається страва капусняк.

Карачун, калач або хліб

Наші предки називали його символом смерті та подальшого воскресіння. Пояснювалося це тим, що зерно спочатку сіють у землю, де воно “помирає”, а потім проростає та дає плоди (ніби “воскресаючи”).

Риба

Риба — це особливий символ християн. Три переплетені рибини або рибина з трьома головами є символом Святої Трійці в багатьох народів. Тому в списку 12 страв на Святий вечір вона завжди присутня. Риба живе вільно у водоймах. Тому існує легенда, що так і християни починають повноцінно жити лише після купання в освяченій воді. Знак риби був навіть першою монограмою Ісуса Христа, тому що грецька абревіатура імені Спасителя (ІХТІОС) перекладається як “риба”.

Квасоля і горох

У християн ця проста страва вважається символом Божої весни, відродження. А ще вона символізує єдність всіх членів сім’ї, адже на Святвечір вони всі збираються за одним столом для святкування Різдва Христового.

Голубці з пшоном

Назва цієї страви з 12 на Святий вечір співзвучна з “голубом”, який вважається символом Святого Духа, що несе до людей Божу любов. В усьому світі цей птах символізує мир, дружелюбність і спокій.

Гриби

Можна готувати в будь-якому вигляді. З 12 страв на Різдво лише вони символізують одразу дві природи Ісуса Христа: земну (ніжка) і божественну або небесну (шапочка).

Пампушки

Серед наших предків уявити 12 страв на Святий вечір без пампушок було неможливо. Вони вважалися символом святих, які увірували в Ісуса Христа і отримали вічне життя на небі. Простий же народ бачив в пампушці символ щастя, достатку та радості, які шукає кожен в різдвяні свята.

Вареники

Здавна вареники були символами ситості та достатку. Також наші пращури часто говорили, що Господь подарував людині можливість жити на Землі “як вареник в маслі”, що означало "дуже добре".

Каша

Для наших пращурів каша символізувала продовження роду, єднання. Ось чому її додавали до списку 12 страв на Святий вечір обов'язково. Також кашу вважали символом врожайної землі, працьовитого господаря і плодючої худоби.

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