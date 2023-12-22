Почему на Святой вечер готовят 12 блюд и каждое из них символизирует

Рождество в Украине отмечается 25 декабря, а канун праздника, который называют Святой вечер, выпадает на 24 декабря.

По давней украинской традиции, Святой ужин в канун Рождества собирает за столом всю семью.

В этот день наши предки ничего не ели до вечера, и только когда на небо взойдет первая звезда, которая, по библейскому преданию, возвещает о рождении Иисуса Христа, начинали праздничную трапезу.

В течение 40 дней до Рождества верующие соблюдают строгий пост. Поэтому все блюда на столе в сочельник должны быть постными. Употреблять алкоголь также запрещено. По традиции украинские хозяйки готовят 12 обязательных блюд – по количеству святых апостолов.

Каждое из 12 блюд на Святой вечер имело для украинского народа определенный символ.

Кутья

Кутья – это самое главное из 12 блюд в Святой вечер. С нее начиналась трапеза. Для приготовления кутьи брали обмолотую пшеницу, которую толкли в макитре. Так снимается верхняя тонкая пленка, но само зерно не повреждается. Некоторые хозяйки добавляли рис или ячмень. Обязательно приправляли медом, вареньем и сухофруктами.

Зерно для наших предков было символом вечной жизни, богатства, изобилия. Мед означал слово Божие, чистоту, христианскую веру. Также к углу обязательно прибавляли мак. Он символизировал невинно пролитую кровь, мученичество.

Когда каждый член семьи попробует все 12 блюд на Святый вечер, кутью ставили на столе всю ночь. Верили, что придут души усопших предков, чтобы ее отведать. Вообще, у украинского народа кутья была символом единения мира живых с миром мертвых.

Узвар

Вторым по популярности на столе из 12 блюд на Святой вечер считается узвар. Он символизирует новую жизнь, рождение, дарованное человеку Богом. Готовили узвар из сухофруктов и чистой родниковой воды. Последняя, со своей стороны, была символом очищения тела и души. Также к напитку обязательно добавляли мед.

Борщ

Обязательно на Святой вечер готовят постный борщ. К нему добавляют только овощи и заранее заквашенный квас из свеклы. Именно поэтому блюдо получается насыщенным и темно-красным цветом. Борщ в украинской традиции считался символом крови невинных детей, которых царь Ирод убил в Вифлееме.

Капустняк

Среди украинцев есть еще одно из 12 блюд на Святой вечер, которое было очень популярно. Готовят ее из квашеной капусты (как символа простоты, крепости и единства вокруг Иисуса Христа). Называется блюдо капустняк.

Карачун, калач или хлеб

Наши предки называли его символом смерти и последующего воскресения. Объяснялось это тем, что зерно сначала сеют в землю, где оно "умирает", а затем прорастает и приносит плоды (словно "воскресая").

Рыба

Рыба – это особый символ христиан. Три переплетенных рыбы или рыбы с тремя головами являются символом Святой Троицы у многих народов. Поэтому в списке 12 блюд на праздник она всегда присутствует. Рыба живет свободно в водоемах. Поэтому существует легенда, что так и христиане начинают полноценно жить только после купания в освященной воде. Знак рыбы был даже первой монограммой Иисуса Христа, потому что греческая аббревиатура имени Спасителя (ИХТИОС) переводится как рыба.

Фасоль и горох

У христиан это простое блюдо считается символом весны, возрождения. А еще она символизирует единство всех членов семьи, ведь на Сочельник они все собираются за одним столом для празднования Рождества Христова.

Голубцы с пшеном

Название этого блюда из 12 на Святый вечер созвучно с “голубем”, который считается символом Святого Духа, несущего к людям Божью любовь. Во всем мире эта птица символизирует мир, дружелюбие и спокойствие.

Грибы

Можно готовить в любом виде. Из 12 блюд на Рождество только они символизируют сразу две природы Иисуса Христа: земное (ножка) и божественное или небесное (шапочка).

Пампушки

Среди наших предков представить 12 блюд на Святой вечер без пампушки было невозможно. Они считались символом святых, уверовавших в Иисуса Христа и получивших вечную жизнь на небе. Простой же народ видел в пампушке символ счастья, изобилия и радости, которые ищет каждый в рождественские праздники.

Вареники

Издавна вареники были символами сытости и изобилия. Также наши предки часто говорили, что Господь подарил человеку возможность жить на Земле "как вареник в масле", что означало "очень хорошо".

Каша

Для наших предков каша символизировала продолжение рода, единение. Вот почему ее добавляли в список 12 блюд на праздник обязательно. Также кашу считали символом урожайной земли, трудолюбивого хозяина и плодовитого скота.

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