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  1. В Україні

У ЗСУ назвали три категорії громадян, на які планують розширити процес мобілізації

21:40, 25 грудня 2023
Командування ЗСУ планує розширити коло осіб, кого можуть призвати до війська під час мобілізації.
У ЗСУ назвали три категорії громадян, на які планують розширити процес мобілізації
Фото: УНІАН
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Як відомо, військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч чоловіків.

Командування ЗСУ хоче розширити коло тих, кого можуть призвати на військову службу під час мобілізації, за рахунок трьох категорій громадян. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач у коментарі Hromadske.

За його словами, у Збройних силах України планують мобілізувати:

громадян, які були зняті з військового обліку до 2015 року та не були поновлені на військовому обліку відповідно до змін у законодавстві України;

громадян, у яких минув термін відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

громадян, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобов'язаних у зв'язку з ухиленням від виконання військового обов'язку.

«Мета зазначених заходів – забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби», – додав Горбач.

Нагадаємо, законопроект, що регулює посилення мобілізації в Україні, Кабмін має внести на Різдво, 25 грудня, заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Також він зазначив, що військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових.

Також Мар’яна Безугла опублікувала лист Головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного, в якому він висловлює свої зауваження на законопроект про посилення мобілізації.

Раніше ми писали, що електронні сповіщення військовозобовʼязаним не будуть розсилати у Дії, але ніщо не заважає робити це через месенджери чи смс за прикладом судових повісток.

Крім того, Президент Володимир Зеленський казав, що військове керівництво запропонувало мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей.

Разом з тим, міністр оборони Умєров анонсував нові «правила гри» для ухилянтів.

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