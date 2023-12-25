В ВСУ назвали три категории граждан, на которые планируется расширить процесс мобилизации

Командование ВСУ планирует расширить круг лиц, кого могут призвать в армию во время мобилизации.

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Как известно, военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч мужчин.

Командование ВСУ хочет расширить круг тех, кого могут призвать на военную службу во время мобилизации за счет трех категорий граждан. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач в комментарии Hromadske.

По его словам, в Вооруженных силах Украины планируют мобилизовать:

граждан, которые были сняты с воинского учета до 2015 года и не были восстановлены на воинском учете в соответствии с изменениями в законодательстве Украины;

граждан, у которых истек срок отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации;

граждан, которые достигли 27-летнего возраста, но которые не были взяты на воинский учет военнообязанных в связи с уклонением от исполнения воинского долга.

«Цель указанных мер – обеспечение доукомплектования Сил обороны в соответствии с существующей потребностью», – добавил Горбач.

Напомним, законопроект, регулирующий усиление мобилизации в Украине, Кабмин должен внести на Рождество, 25 декабря, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Также он отметил, что военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных.

Также Марьяна Безуглая опубликовала письмо Главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного, в котором он высказывает свои замечания на законопроект об усилении мобилизации.

Ранее мы писали, что Электронные уведомления военнообязанным не будут рассылать в Дії, но ничто не мешает делать это через мессенджеры или смс по примеру судебных повесток.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский говорил, что военное руководство предложило мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

Вместе с тем, министр обороны Умеров анонсировал новые «правила игры» для уклонистов.