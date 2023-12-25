Снимали на видео работу ПВО: в Одесской области полиция задержала двух парней

Ребят, снимавших на видео работу ПВО, доставили в отделение полиции.

В воскресенье, 24 декабря, в Одесской области правоохранительные органы задержали двух парней, в телефоне одного из которых нашли видео боевой работы противовоздушной обороны.

«Вчера вечером, во время воздушной тревоги, инспекторы получили уведомление о двух лицах, снимающих на телефон работу ПВО», - сообщила патрульная полиция Одесской области.

Задержанные объяснили, что пошутили. Ребят доставили в отделение полиции, где в дальнейшем с ними работали следователи.

В полиции напомнили о запрете фото и видеофиксации работы ПВО и попросили сохранять информационную тишину.

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