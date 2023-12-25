Знімали на відео роботу ППО: на Одещині поліція затримала двох хлопців

Хлопців, які знімали на відео роботу ППО, доставили до відділку поліції.

У неділю, 24 грудня, на Одещині правоохоронні органи затримали двох хлопців, у телефоні одного з яких знайшли відео бойової роботи протиповітряної оборони

«Учора ввечері, під час повітряної тривоги, інспектори отримали повідомлення про двох осіб, які знімають на телефон роботу ППО», - повідомила патрульна поліція Одеської області.

Затримані пояснили, що пожартували. Хлопців доставили до відділку поліції, де надалі з ними працювали слідчі.

У поліції нагадали про заборону фото та відеофіксації роботи ППО і попросили зберігати інформаційну тишу.

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