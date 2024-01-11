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В Чехии украинских беженцев могут перевести в общую систему соцпомощи: что известно

07:39, 11 января 2024
Изменения могут быть введены после окончания временной защиты или ее продления.
В Чехии украинских беженцев могут перевести в общую систему соцпомощи: что известно
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В Чехии беженцев из Украины могут перевести в общую чешскую систему социальной помощи в следующем году. Об этом заявил министр труда и социальных дел Мариан Юречко, передает proukrainu.blesk.cz.

Изменения могут быть введены после окончания временной защиты или ее продления.

Беженцы с временной защитой получают гуманитарную денежную помощь, если имеют доход ниже прожиточного минимума. Обратиться украинцы могут в электронном виде.

Министерство труда постепенно оцифровывает заявки и на обычную помощь. Также за год планируется объединить разные виды поддержки в одну: на оплату жилья, в связи с материальными затруднениями, на детей.

Планы сделать доступной беженцам общую систему помощи министр труда озвучивал еще в феврале 2023 года. Перевод украинцев с временной защитой в чешскую систему социальной поддержки предполагает отмену гуманитарной помощи. Ожидается, что после реформирования чешской системы доступ для украинцев будет открыт в течение первой половины 2025 года.

В то же время беглецы от войны уже получают некоторые виды чешской социальной помощи. К примеру, больничный, если болеют на работе.

По данным, в Чехии находятся 376 тысяч украинцев с временной защитой.

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