Украину накроет новая волна холода: температура достигнет -20 градусов

С 12 января вернутся сильные морозы.

Потепление, пришедшее в Украину 10 января, будет несильным и кратковременным. А ведь уже с 12 января в страну придет новая волна холода. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV.

«12-13 числа снова ожидаем снижения температуры, не такое уж интенсивное, как имеем сейчас, но морозы не отступают», - отметила она.

Ночью 12 января температура будет падать до -7…-13, на северо-востоке - до -17 градусов, а 13 января в восточных и северо-восточных областях ночная температура достигнет -14…-20 градусов. На юге, юго-востоке и Закарпатье будет немного теплее, -3…-9.

«В конце рабочей недели могут быть порывы до 15-20 м/с», - добавила Птуха.

Что касается осадков, то 12 января умеренный снег и дождь будет на крайнем юге и юго-востоке страны, тогда как в северных, западных и большинстве центральных областей днем без существенных осадков. 13 января в большинстве западных, северных и местами еще в центральных областях ожидается небольшой снег, а остальная территория будет без осадков.

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