Украинская разведка не подтверждает то, что рф развернула на фронте «батальон из украинских военнопленных»

ГУР не исключает, что рф может к такому прибегнуть, поскольку уже совершает военные преступления, мобилизуя в свои ряды украинских граждан с временно оккупированных территорий.

В Главном управлении разведке прокомментировали информацию, которая появилась в сети о якобы применении на фронте батальона Богдана Хмельницкого, который был сформирован в так называемой "днр" из украинских военнопленных.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что в настоящее время не зафиксировано боевое применение этого подразделения.

"Уже больше года как обнародовали информацию о создании так называемого батальона Богдана Хмельницкого, и в основном все это было ИПСО. Пока не зафиксировано боевое применение этого подразделения", - отметил он.

Разведка не исключает, что рф может к такому прибегнуть, поскольку уже совершает военные преступления, мобилизуя в ряды российской армии украинских граждан с временно оккупированных территорий.

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