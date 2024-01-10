Українська розвідка не підтверджує те, що рф розгорнула на фронті «батальйон з українських військовополонених»

ГУР не виключає, що рф може до такого вдатися, оскільки вже вчиняє військові злочини, мобілізуючи до своїх лав українських громадян з тимчасово окупованих територій.

Фото: УНІАН

У Головному управлінні розвідці прокоментували інформацію, яка з’явилася у мережі про нібито застосування на фронті батальйону Богдан Хмельницький, який був сформований у так званій "днр" з українських військовополонених.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що наразі не зафіксовано бойового застосування цього підрозділу.

"Уже понад рік як оприлюднили інформацію про створення так званого батальйону Богдана Хмельницького, і здебільшого весь час це було ІПСО. Наразі не зафіксовано бойового застосування цього підрозділу", - зазначив він.

Розвідка не виключає, що рф може до такого вдатися, оскільки вже вчиняє воєнні злочини, мобілізуючи до лав російської армії українських громадян з тимчасово окупованих територій.

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