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  1. Суспільство

Україну накриє нова хвиля холоду: температура сягне -20 градусів

00:00, 11 січня 2024
З 12 січня повернуться сильні морози.
Україну накриє нова хвиля холоду: температура сягне -20 градусів
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Потепління, яке прийшло до України 10 січня, буде несильним та короткочасним. Адже вже з 12 січня до країни прийде нова хвиля холоду. Про це розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV.

«12-13 числа знову очікуємо на зниження температури, не таке вже інтенсивне, як маємо зараз, але морози не відступають», - зазначила вона.

Так, вночі 12 січня температура падатиме до -7…-13, на північному сході - до -17 градусів, а 13 січня у східних та північно-східних областях нічна температура сягне -14…-20 градусів. На півдні, південному сході та на Закарпатті буде трохи тепліше, -3…-9.

«Наприкінці робочого тижня можуть бути пориви до 15−20 м/с», - додала Птуха.

Щодо опадів, то 12 січня помірний сніг та дощ буде на крайньому півдні та південному сході країни, тоді як у північних, західних та більшості центральних областей вдень  буде без істотних опадів. 13 січня в більшості західних, північних і місцями ще в центральних областях очікується невеликий сніг, а решта території буде без опадів.

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