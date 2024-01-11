У Чехії українських біженців можуть перевести до загальної системи соцдопомоги: що відомо

Зміни можуть запровадити після закінчення тимчасового захисту або його продовження.

У Чехії біженців з України можуть перевести до загальної чеської системи соціальної допомоги наступного року. Про це заявив міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка, передає proukrainu.blesk.cz.

Зміни можуть запровадити після закінчення тимчасового захисту або його продовження.

Біженці з тимчасовим захистом отримують гуманітарну грошову допомогу, якщо мають дохід нижчий від прожиткового мінімуму. Звернутися українці можуть в електронному вигляді.

Міністерство праці поступово оцифровує заявки й на звичайну допомогу. Також за рік планується об'єднати різні види підтримки в одну: на оплату житла, у зв’язку з матеріальною скрутою, на дітей.

Плани зробити доступною для біженців загальну систему допомоги міністр праці озвучував ще у лютому 2023 року. Переведення українців із тимчасовим захистом до чеської системи соціальної підтримки передбачає скасування гуманітарної допомоги. Очікується, що після реформування чеської системи доступ для українців відкриють упродовж першої половини 2025 року.

Водночас втікачі від війни вже отримують деякі види чеської соціальної допомоги. Наприклад, лікарняний, якщо хворіють на роботі.

За даними, у Чехії перебуває 376 тисяч українців із тимчасовим захистом.

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