В Хмельницкой области врач требовал от осужденных взятки за предоставление медицинских услуг

Следователи установили, что руководитель больницы неоднократно требовал и получал деньги от осужденного, нуждавшегося в срочном лечении.

Фото: полиция

В Хмельницкой области разоблачили руководителя больницы, который требовал от осужденных взятки за предоставление медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что медик в течение нескольких месяцев требовал и получал средства от осужденного, нуждавшегося в срочном лечении.

К тому же, будучи членом врачебной комиссии, обещал за 5000 долларов неправомерной выгоды помочь в беспрепятственном оформлении второй группы инвалидности. В противном случае – создавались искусственные препятствия и затягивался процесс оформления соответствующих документов.

Следствие зафиксировало факты получения врачом денег, часть которых он успел потратить.

Врачу сообщили о подозрении, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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