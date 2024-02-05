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«Створення власного аналітичного підрозділу ВККС жодним чином не може розглядатися як свідчення будь-яких непорозумінь з такими органами як НАБУ та НАЗК», – підкреслив Руслан Сидорович.

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  1. Суд інфо

Голова ВС Станіслав Кравченко назвав один із ключових викликів сьогодення для судової системи

19:22, 5 лютого 2024
У Верховному Суді обговорили перспективи розвитку судочинства.
Голова ВС Станіслав Кравченко назвав один із ключових викликів сьогодення для судової системи
Джерело фото: supreme.court.gov.ua
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Одним із компонентів європейського вибору України є дотримання принципу верховенства права. Про це сказав Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко 2 лютого.

«У слова "правосуддя майбутнього" закладено глибокий сенс. Якщо ми не будемо думати про майбутнє, не будемо розробляти механізми правових змін, які запроваджуватимуться в майбутньому, то нам буде дуже складно справлятися з проблемами сьогодення», – наголосив Станіслав Кравченко.

У своїй доповіді Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко одним із ключових викликів сьогодення назвав питання кадрового забезпечення судової системи.

Так, протягом 2023 року суди розглянули 4,3 млн усіх видів звернень та справ, тоді як кількість суддів стає дедалі меншою і зараз становить менш ніж 5 тис.

«Для виконання завдань, покладених на судову владу, необхідно якнайшвидше розв’язувати питання щодо кадрового наповнення судів, інакше є ризик, що в майбутньому з об’єктивних причин (через надмірне навантаження) судді не зможуть належним чином виконувати свої обов’язки», – наголосив Голова ВС.

Також Станіслав Кравченко звернув увагу й на зростання кількості надходжень справ до судів – минулорічний показник надходжень загалом перевищив рівень 2021 року. Така тенденція зумовлена насамперед війною, адже переважна більшість справ, що нині надходять на розгляд судів усіх юрисдикцій, так чи інакше повʼязана з наслідками російської збройної агресії.

Крім того, Голова ВС акцентував на важливій ролі судів у процесі фіксації доказової бази воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями. Правоохоронні органи зареєстрували понад 124 тис. таких проваджень, і в кожному з них суди мають забезпечити належний судовий контроль на етапі досудового розслідування. До того ж уже понад тисячу справ цієї категорії розглянуто по суті судами першої інстанції, 76 вироків щодо воєнних злочинів переглянуто в апеляційному порядку та 8 – в касаційному.

В умовах надмірного навантаження працюють і адміністративні суди: кількість звернень до них у 2023 році сягнула 874 тис. Станіслав Кравченко зауважив, що значна кількість справ, повʼязаних із захистом прав громадян від порушень з боку органів державної влади, – це проблема в багатьох країнах і зумовлена вона, зокрема, встановленням соціальних гарантій, які не підкріплюються відповідними бюджетними асигнуваннями.

Від належного функціонування судів господарської юрисдикції, на переконання Голови ВС, напряму залежить інвестиційний клімат країни та перспективи її подальшого економічного розвитку. Не менш важливу місію сьогодні покладено й на суди цивільної юрисдикції – забезпечити ефективний судовий захист громадянам, що зазнали шкоди внаслідок війни.

«При цьому ми маємо постійно дбати про довіру до суду з боку суспільства. В жовтні минулого року у Верховному Суді було проведено опитування серед учасників судових засідань. Згідно з результатами цього анкетування 80 % респондентів довіряють Суду. Водночас у медіа іноді подаються в рази менші показники. Судова влада має показувати суспільству реальну картину, захищати свої позиції та відстоювати суддівську незалежність, адже без незалежного суду не може бути правової держави», – наголосив Голова ВС.

Також ми писали, що 107 місцевих судів й досі мають назви, які не відповідають вимогам законодавства щодо декомунізації.

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