Зима в Карпатах: сильні пориви снігу та замети снігу до 2 метрів

Рятувальники попереджають українців утриматися від сходження в гори через несприятливі погодні умови.

Джерело фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

В Карпати 5 лютого замело снігом. Кучугури місцями сягають неймовірних 2 метрів заввишки, – повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Наразі на вершині Піп Івана Чорногірського хмарно, видимість обмежена, а вітер з південного та південно-західного напрямків сягає 15-17 м/с. Температура повітря становить -4°С. Зафіксована хуртовина спричинила утворення вражаючих кучугур свіжого снігу, які деякіді місцями досягають двох метрів.

У ДСНС України попередили громадян утриматися від подорожей у гори в такі погодні умови.

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