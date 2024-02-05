Зима в Карпатах: сильные порывы снега и сугробы снега до 2 метров

Спасатели предупреждают украинцев воздержаться от восхождения в горы из-за неблагоприятных погодных условий.

Источник фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Карпаты 5 февраля замело снегом. Сугробы местами достигают невероятных 2 метров высотой, - сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Сейчас на вершине Поп Ивана Черногорского облачно, видимость ограничена, а ветер с южного и юго-западного направлений достигает 15-17 м/с. Температура воздуха составляет -4°С. Зафиксирована метель вызвала образование впечатляющих сугробов свежего снега, которые некоторые местами достигают двух метров.

В ГСЧС Украины предупредили граждан воздержаться от путешествий в горы в такие погодные условия.

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