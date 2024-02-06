Куда нотариус представляет единую отчетность, если рабочее место не совпадает с местом его проживания: ответ ГНС

Если рабочее место (контора) нотариуса находится на территории другой административно-территориальной единицы, чем место его постоянного проживания, единую отчетность нотариус представляет в ГНС по основному месту учета.

Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила, куда нотариусу подавать единую отчетность при размещении конторы по другому адресу, чем основное место учета.

Так, согласно пункту 172.4 статьи 172, пункта 173.4 статьи 173, пункта 174.4 статьи 174 раздела IV НКУ нотариус ежеквартально в порядке, установленном разделом IV НКУ для налогового расчета, представляет в контролирующий орган по месту нахождения государственной нотариальной конторы или рабочего места об удостоверенных им в течение отчетного квартала договоры купли-продажи (мены) между физическими лицами, включая информацию о цене таких договоров и размере уплаченного налога в разрезе каждого договора.

Согласно подпункту 14.1.180 пункта 14.1 статьи 14 раздела I, пункта 51.1 статьи 51 раздела II, подпункта 168.4.5 пункта 168.4 статьи 168, пункта 176.2 статьи 176 раздела IV НКУ в отношении помощников (консультантов) трудовых отношениях с частным нотариусом такой нотариус является налоговым агентом и обязан подавать в контролирующий орган по основному месту учета (своему месту жительства) Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц и сумм удержанного с них налога , а также сумм начисленного единого взноса с разбивкой по месяцам отчетного квартала.

В соответствии с пунктом 49.1 статьи 49, пункта 65.1 статьи 65 раздела II и пунктов 178.1, 178.4 статьи 178 раздела IV НКУ частный нотариус как самозанятое лицо обязан встать на учет (зарегистрироваться) в контролирующем органе по месту своего постоянного проживания и представлять года, следующего за отчетным в такой орган годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах по результатам отчетного года.

С учетом положений статьи 63, статьи 65 раздела II и пункта 6.8 раздела VI Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588, частный нотариус подлежит взятию на учет в контролирующих органах:

по месту жительства, если место жительства (регистрации в соответствии с паспортным документом) и местонахождение рабочего места (конторы) частного нотариуса (в соответствии с регистрационным свидетельством о регистрации частной нотариальной деятельности) находятся на территории одной административно-территориальной единицы.

по месту жительства (основное место учета) и местоположению рабочего места (конторы) частного нотариуса (неосновное место учета), то есть если рабочее место нотариуса находится на территории другой административно-территориальной единицы, чем место его постоянного проживания, то нотариус должен стать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по местонахождению своего рабочего места. При этом в контролирующий орган по неосновному месту учета частный нотариус представляет информацию, перечень которой определен пунктом 172.4 статьи 172, пунктом 173.4 статьи 173 и пунктом 174.4 статьи 174 раздела IV НКУ.

Остальные обязанности налогового агента и плательщика налога на доходы физических лиц частный нотариус выполняет по основному месту учета.

В соответствии с пунктом 3 раздела ІІ Порядка заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного из них налога, а также сумм начисленного единого взноса, Приказом Министерства финансов Украины от 13.01. 2015 г. № 4 Расчет подается в контролирующий орган по основному месту учета.

При этом нотариусы по месту нахождения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса ежеквартально представляют в контролирующий орган информацию о выдаче свидетельства о праве на наследство в порядке, установленном разделом ІІ Порядка. В таком же порядке нотариусы представляют информацию об удостоверении договоров дарения.

Согласно 1 разделу ІІІ Порядка в строках заголовной части Расчета указываются, в частности: в строке 032 «Кодификатор административно – территориальных единиц и территорий территориальных общин» заголовной части Расчета указывается код Кодификатора административно – территориальных единиц по территориям налога лиц или его обособленного подразделения, если Расчет представляется налоговым агентом за его обособленное подразделение; в строке 033 заголовной части Расчета указываются данные об обособленном подразделении налогового агента (полное наименование обособленного подразделения), если Расчет подается налоговым агентом за обособленное подразделение.

Если рабочее место нотариуса расположено на территории другой административно-территориальной единицы, чем место его постоянного проживания, за которое он становится на учет по неосновному месту учета, такой нотариус представляет отдельный расчет с указанием в строке 033 заголовной части расчета наименования рабочего места и/или тип. объекта (контора, офис, помещение) и адрес, по которому оно находится, и приложение 4 «Сведения о суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога на доходы физических лиц и военного сбора» к Расчету по этому рабочему месту (конторе).

Таким образом, несмотря на то, что рабочее место (контора) нотариуса находится на территории другой административно-территориальной единицы, чем место его постоянного проживания, расчет нотариус представляет в контролирующий орган по основному месту учета (месту жительства). Однако в таком случае он представляет два отдельных Расчета с приложениями 4ДФ, а именно:

с информацией о начисленных доходах наемным работникам, где в строке 032 отмечает код органа самоуправления, который является административным центром территориальной общины (по КАТОТТГ) по месту своего постоянного проживания;

с информацией об удостоверенных договорах купли-продажи или наследства (подарка), где в строке 032 указывает код органа самоуправления, который является административным центром территориального общества по КАТОТТГ по местонахождению своего рабочего места (конторы) и в строке 033 указывает наименование рабочего места и/или тип объекта (контора, офис, помещение) и адрес, по которому он расположен.

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