Борьба с наркобизнесом на Киевщине: разоблачены 5 нарколабораторий и задержаны 7 соучастников

Правоохранители ликвидировали нарколабораторию на Киевщине, задержав организатора и семь соучастников наркобизнеса.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

На Киевщине правоохранители разоблачили и ликвидировали пять нарколабораторий, где изготавливали амфетамин, MDMA и другие наркотические вещества. Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева были задержаны организатор и семь соучастников наркобизнеса. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 39-летний житель Киева организовал и обустраивал нарколаборатории в частных домовладениях и гаражах. Он получал заказы на наркотики через телефон и личные встречи с покупателями. В изготовлении и сбыте наркотиков участвовали 7 его знакомых.

Четверо соучастников выполняли функции лаборантов, изготавливая и сбывая наркотические вещества через почтовые отправления. Еще трое отвечали за оптовый сбыт наркотиков, передавая их "из рук в руки" и в развлекательных заведениях Киева.

Правоохранители во время обысков изъяли более 4,6 кг амфетамина, 300 таблеток MDMA, 5,75 кг порошкообразной MDMA, 2 кг каннабиса, 100 литров прекурсоров, 10 автомобилей, лабораторное оборудование, мобильные телефоны и деньги. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается более 30 млн гривен, а имущества - более 300 тыс. долларов США.

Всем задержанным сообщено о подозрении в хранении, изготовлении и сбыте наркотических и психотропных веществ. По ним избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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