Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комиссия по отбору главы НАПК решила пригласить на собеседование относительно добропорядочности всех 24 кандидатов, сдавших тесты

Члены конкурсной комиссии по отбору главы НАПК решили пока не отсеивать кандидатов, а пригласить всех, кто сдал тестирование общих способностей.

Главой комиссии, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов для ВСП, избрана Реда Мольене

Заместителем председателя конкурсной комиссии избрана член Совета правосудия Ольга Попикова.

«Никакого кризиса в отношениях ВККС с НАБУ и НАПК не существовало и существовать не может», - Руслан Сидорович

«Создание собственного аналитического подразделения ВККС никоим образом не может рассматриваться как свидетельство каких-либо недоразумений с такими органами как НАБУ и НАПК», – подчеркнул Руслан Сидорович.

Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Отдельные судьи БП ВС не согласились с позицией БП ВС, что дела об установлении юридических фактов следует рассматривать по Гражданскому процессуальному кодексу, если может возникнуть спор о получении социальной помощи

Отдельные судьи Большой Палаты категорически не согласились с позицией БП ВС, ранее определившей, что судом, установленным законом, рассматривающим дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, в частности факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, является суд гражданской юрисдикции.

  1. В Украине

Борьба с наркобизнесом на Киевщине: разоблачены 5 нарколабораторий и задержаны 7 соучастников

18:47, 5 февраля 2024
Правоохранители ликвидировали нарколабораторию на Киевщине, задержав организатора и семь соучастников наркобизнеса.
Борьба с наркобизнесом на Киевщине: разоблачены 5 нарколабораторий и задержаны 7 соучастников
Источник фото: Киевская городская прокуратура
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Киевщине правоохранители разоблачили и ликвидировали пять нарколабораторий, где изготавливали амфетамин, MDMA и другие наркотические вещества. Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева были задержаны организатор и семь соучастников наркобизнеса. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 39-летний житель Киева организовал и обустраивал нарколаборатории в частных домовладениях и гаражах. Он получал заказы на наркотики через телефон и личные встречи с покупателями. В изготовлении и сбыте наркотиков участвовали 7 его знакомых.

Четверо соучастников выполняли функции лаборантов, изготавливая и сбывая наркотические вещества через почтовые отправления. Еще трое отвечали за оптовый сбыт наркотиков, передавая их "из рук в руки" и в развлекательных заведениях Киева.

Правоохранители во время обысков изъяли более 4,6 кг амфетамина, 300 таблеток MDMA, 5,75 кг порошкообразной MDMA, 2 кг каннабиса, 100 литров прекурсоров, 10 автомобилей, лабораторное оборудование, мобильные телефоны и деньги. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается более 30 млн гривен, а имущества - более 300 тыс. долларов США.

Всем задержанным сообщено о подозрении в хранении, изготовлении и сбыте наркотических и психотропных веществ. По ним избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області