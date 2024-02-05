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Боротьба з наркобізнесом на Київщині: викрито 5 нарколабораторій та затримано 7 співучасників

18:47, 5 лютого 2024
Правоохоронці ліквідували нарколабораторію на Київщині, затримавши організатора та сім співучасників наркобізнесу.
Боротьба з наркобізнесом на Київщині: викрито 5 нарколабораторій та затримано 7 співучасників
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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На Київщині правоохоронці викрили та ліквідували п'ять нарколабораторій, де виготовляли амфетамін, MDMA та інші наркотичні речовини. За процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури міста Києва було затримано організатора та сімох співучасників наркобізнесу. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 39-річний мешканець Києва організував та облаштовував нарколабораторії у приватних домоволодіннях та гаражах. Він отримував замовлення на наркотики через телефон та особисті зустрічі з покупцями. У виготовленні та збуті наркотиків брали участь 7 його знайомих.

Четверо співучасників виконували функції лаборантів, виготовляючи та збуваючи наркотичні речовини через поштові відправлення. Ще троє відповідали за оптовий збут наркотиків, передаючи їх "з рук в руки" та в розважальних закладах Києва.

Правоохоронці під час обшуків вилучили понад 4,6 кг амфетаміну, 300 пігулок MDMA, 5,75 кг порошкоподібної MDMA, 2 кг канабісу, 100 літрів прекурсорів, 10 автомобілів, лабораторне обладнання, мобільні телефони та гроші. Загальна вартість вилучених наркотиків оцінюється понад 30 млн гривень, а майна - понад 300 тис. доларів США.

Усім затриманим повідомлено про підозру у зберіганні, виготовленні та збуті наркотичних та психотропних речовин. За ними обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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