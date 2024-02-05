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  1. Суд инфо

Глава ВС Станислав Кравченко назвал один из ключевых вызовов сегодняшнего дня для судебной системы

19:22, 5 февраля 2024
В Верховном Суде обсудили перспективы развития судопроизводства.
Глава ВС Станислав Кравченко назвал один из ключевых вызовов сегодняшнего дня для судебной системы
Источник фото: supreme.court.gov.ua
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Одним из компонентов европейского выбора Украины есть соблюдение принципа верховенства права. Об этом сказал Глава Верховного суда Станислав Кравченко 2 февраля.

«В слова "правосудие будущего" заложен глубокий смысл. Если мы не будем думать о будущем, не будем разрабатывать механизмы правовых изменений, которые будут внедряться в будущем, то нам будет очень сложно справляться с проблемами сегодняшнего дня», – отметил Станислав Кравченко.

В своем докладе Глава Верховного Суда Станислав Кравченко одним из ключевых вызовов сегодняшнего дня назвал вопрос кадрового обеспечения судебной системы.

Так, в течение 2023 года суды рассмотрели 4,3 млн всех видов обращений и дел, тогда как количество судей становится все меньше и сейчас составляет менее чем 5 тыс.

«Для выполнения задач, возложенных на судебную власть, необходимо как можно быстрее решать вопросы кадрового наполнения судов, иначе есть риск, что в будущем по объективным причинам (из-за чрезмерной нагрузки) судьи не смогут должным образом выполнять свои обязанности», – подчеркнул Глава ВС.

Также Станислав Кравченко обратил внимание и на рост количества поступлений дел в суды – прошлогодний показатель поступлений в целом превысил уровень 2021 года. Такая тенденция обусловлена, прежде всего, войной, ведь подавляющее большинство дел, ныне поступающих на рассмотрение судов всех юрисдикций, так или иначе связано с последствиями российской вооруженной агрессии.

Кроме того, Глава ВС акцентировал внимание на важной роли судов в процессе фиксации доказательной базы военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими. Правоохранительные органы зарегистрировали более 124 тыс. таких производств, и в каждом из них суды должны обеспечить надлежащий судебный контроль на этапе досудебного расследования. К тому же, уже более тысячи дел этой категории рассмотрено по сути судами первой инстанции, 76 приговоров по военным преступлениям пересмотрено в апелляционном порядке и 8 – в кассационном.

В условиях чрезмерной нагрузки работают и административные суды: количество обращений к ним в 2023 году достигло 874 тыс. Станислав Кравченко отметил, что значительное количество дел, связанных с защитой прав граждан от нарушений со стороны органов государственной власти – это проблема во многих странах и обусловленная она, в частности, установлением социальных гарантий, которые не подкрепляются соответствующими бюджетными ассигнованиями.

В условиях чрезмерной нагрузки работают и административные суды: количество обращений к ним в 2023 году достигло 874 тыс. Станислав Кравченко отметил, что значительное количество дел, связанных с защитой прав граждан от нарушений со стороны органов государственной власти – это проблема во многих странах и обусловленная она, в частности, установление социальных гарантий, которые не подкрепляются соответствующими бюджетными ассигнованиями.

От должного функционирования судов хозяйственной юрисдикции, по убеждению Главы ВС, напрямую зависит инвестиционный климат страны и перспективы дальнейшего экономического развития. Не менее важная миссия сегодня возложена и на суды гражданской юрисдикции – обеспечить эффективную судебную защиту гражданам, что понесли ущерб в результате войны.

«При этом мы должны постоянно заботиться о доверии к суду со стороны общества. В октябре прошлого года в Верховном Суде был проведен опрос среди участников судебных заседаний. Согласно результатам этого анкетирования 80% респондентов доверяют Суду. В то же время в медиа иногда подаются в разы меньшие показатели. Судебные власти должны показывать обществу реальную картину, защищать свои позиции и отстаивать судейскую независимость, ведь без независимого суда не может быть правового государства», – подчеркнул Глава ВС.

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